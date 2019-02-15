Они вернулись: В Петербурге вновь замечены ку-клукс-елки

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-15T17:15:30+03:00

Укутанное в ткань и похожее на привидение деревце обнаружилось в центре Северной столицы

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Знаменитые деревья-привиденья, они же ку-клукс-клан-елки, ставшие звездами даже иностранных телеканалов, вновь появились на улицах Петербурга. По крайней мере одно растение с нарисованными глазами заметили внимательные горожане.

- Петербургские елки-приведения вернулись! Зима их, конечно, потрепала, - пишет телеграмм-канал «Протестный Петербург».

К сожалению, точно неизвестно, где стоит это одинокое растение, но если где-то сохранились укутанные в согревающий материал деревца, то можно не сомневаться, что им вскоре пририсуют глаза.

Напомним, что «новогодний ку-клукс-клан» появился в конце декабря 2018 года в сквере рядом с метро «Приморская». Неизвестные художники нарисовали глаза на каждой из десятка укутанных елок, из-за чего картинка стала напоминать сборище членов расистской организации, распространенной в США.

ИСТОЧНИК KP.RU