На переезде под Тосно тепловоз снес легковушку
Трагедией закончилась попытка проскочить железнодорожный переезд перед идущим поездом для водителя «Шкоды». Он погиб, а его спутница оказалась в больнице с серьезными травмами.
- В 13:30 около железнодорожной станции «Заречное» в Тосненском районе Ленинградской области водитель автомобиля «Шкода Йети» выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
В этот момент по рельсам шел тепловоз. Быстро остановить тяжелую машину у машиниста не получилось и произошло столкновение. Легковой автомобиль откинуло в кювет на десяток метров.
Основной удар пришелся на сторону водителя. Мужчина 1962 года рождения погиб на месте. Женщина, которая ехала на пассажирском месте, была госпитализирована прибывшими на место ЧП медиками в состоянии средней тяжести.
Известно, что на данном переезде нет шлагбаумов, а движение регулируется лишь светофором. Возможно, что шофера «Шкоды» ослепило солнце. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU