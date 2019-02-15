2019-02-15T19:34:58+03:00
Происшествия

На переезде под Тосно тепловоз снес легковушку

В аварии погиб водитель «Шкоды», его пассажирка попала в больницу
Петр КИБЕР
Поделиться:
При столкновении тепловоза и иномарки под Тосно погиб человек. Фото: "дорожный инспектор"/ vk.com/dorinspbПри столкновении тепловоза и иномарки под Тосно погиб человек. Фото: "дорожный инспектор"/ vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

Трагедией закончилась попытка проскочить железнодорожный переезд перед идущим поездом для водителя «Шкоды». Он погиб, а его спутница оказалась в больнице с серьезными травмами.

- В 13:30 около железнодорожной станции «Заречное» в Тосненском районе Ленинградской области водитель автомобиля «Шкода Йети» выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В этот момент по рельсам шел тепловоз. Быстро остановить тяжелую машину у машиниста не получилось и произошло столкновение. Легковой автомобиль откинуло в кювет на десяток метров.

Основной удар пришелся на сторону водителя. Мужчина 1962 года рождения погиб на месте. Женщина, которая ехала на пассажирском месте, была госпитализирована прибывшими на место ЧП медиками в состоянии средней тяжести.

Известно, что на данном переезде нет шлагбаумов, а движение регулируется лишь светофором. Возможно, что шофера «Шкоды» ослепило солнце. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смольном ищут трех советников губернатора
На ремонт коммуникаций в 2019 году добавят 1,5 миллиарда рублей
В Петербурге умер театральный художник Виктор Григорьев
На улице Римского-Корсакова вместо спиленных тополей высадят каштаны
Они вернулись: В Петербурге вновь замечены ку-клукс-елки
Кусок штукатурки пробил голову школьнику на Бронницкой улице
Депутат попросил прокуратуру проверить Русский музей после протечки крыши
Старшеклассник разбился насмерть в день влюбленных в Парголово
Суд арестовал жителя Мурино, силой заставившего экс-подругу устроить секс-марафон
Прокуратура требует лишить водительских прав 8 пациентов психдиспансера
В массовом ДТП перевернулись фура и трактор по дороге в Сланцы
Депутаты Петербурга могут ввести штрафы за опоздание автобусов
Внедорожник перевернул «скорую» с мигалками в Ленобласти, пострадали фельдшеры
Петербуржцы смогут сами участвовать в распределении городского бюджета