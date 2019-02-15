На переезде под Тосно тепловоз снес легковушку

СЕГОДНЯ 19:34 2019-02-15T19:34:58+03:00

При столкновении тепловоза и иномарки под Тосно погиб человек. Фото: "дорожный инспектор"/ vk.com/dorinspb

В аварии погиб водитель «Шкоды», его пассажирка попала в больницу

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Трагедией закончилась попытка проскочить железнодорожный переезд перед идущим поездом для водителя «Шкоды». Он погиб, а его спутница оказалась в больнице с серьезными травмами.

- В 13:30 около железнодорожной станции «Заречное» в Тосненском районе Ленинградской области водитель автомобиля «Шкода Йети» выехал на пути на запрещающий сигнал светофора, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В этот момент по рельсам шел тепловоз. Быстро остановить тяжелую машину у машиниста не получилось и произошло столкновение. Легковой автомобиль откинуло в кювет на десяток метров.

Основной удар пришелся на сторону водителя. Мужчина 1962 года рождения погиб на месте. Женщина, которая ехала на пассажирском месте, была госпитализирована прибывшими на место ЧП медиками в состоянии средней тяжести.

Известно, что на данном переезде нет шлагбаумов, а движение регулируется лишь светофором. Возможно, что шофера «Шкоды» ослепило солнце. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU