2019-02-15T20:06:05+03:00
Общество

На улице Римского-Корсакова вместо спиленных тополей высадят каштаны

Старые деревья уже отжили свой век и грозили упасть от сильного ветра
Петр КИБЕР
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На пересечении канала Грибоедова и улицы Римского-Корсакова появится каштановая роща. Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству СПб.На пересечении канала Грибоедова и улицы Римского-Корсакова появится каштановая роща. Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству СПб.
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Комитет по благоустройству Петербурга успокоил горожан, которых всполошили фотографии вырубленных тополей на пересечении канала Грибоедова и улицы Римского-Корсакова, которые появились днем 15 февраля в соцсетях.

- Здесь будет каштановая аллея. Садовники заменят изжившие свой век, пораженные гнилями, тополя на молодые деревья, - сообщает пресс-служба комитета.

По словам чиновников, тополя были высажены еще в 40-е годы прошлого века. Учитывая, что срок жизни дерева в условиях города составляет около 50 лет, то растения просто отжили свое. Это подтвердило и обследование. Почти все тополя оказались поражены гнилью и грозили упасть на головы прохожих при сильном ветре. Поэтому их было решено спилить.

Зато на их месте вскоре появится каштановая роща. 15 саженцев уже прижились на месте, а вскоре к ним добавятся еще семь деревьев.

- Молодые каштаны, высаженные взамен пораженных тополей, имеют обхват ствола до 25 см и высоту до 6 метров. Они уже цвели в прошлом году, - говорят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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