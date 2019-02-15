В Петербурге умер театральный художник Виктор Григорьев

СЕГОДНЯ 20:35 2019-02-15T20:35:39+03:00

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В последние дни печальные известия приходят одно за одним. Совсем недавно в Москве скончался любимый актер миллионов россиян Сергей Юрский, вчера, 14 февраля, стало известно о смерти певца Сергея Захарова, а сегодня из жизни ушел театральный художник Виктор Григорьев.

- Не стало настоящего волшебника. В возрасте 65 лет скончался наш коллега, - сообщает пресс-служба студии «Лендок».

За свою жизнь Виктор Григорьев поставил более сорока спектаклей в разных городах России, как художник-постановщик работал над производством нескольких кинофильмов, оформлял карнавалы и городские праздники в разных городах и странах.

Оформленные им витрины магазинов стали визитными карточками центра Северной столицы. Но, к сожалению, болезнь не позволила продолжать художнику работать. Как пишет ФАН, причиной смерти Виктора Григорьева стала онкология. У него был рак четвертой степени.

Похоронят известного театрального художника 19 февраля на Смоленском кладбище Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU