2019-02-15T20:56:06+03:00
Общество

На ремонт коммуникаций в 2019 году добавят 1,5 миллиарда рублей

Дополнительные средства достанутся компании «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Петр КИБЕР
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На ремонт коммуникаций в 2019 году дополнительно выделят 1,5 миллиарда рублей.На ремонт коммуникаций в 2019 году дополнительно выделят 1,5 миллиарда рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Нынешняя зима была и остается богатой на снег и на коммунальные аварии. Чуть ли не ежедневно то там то тут происходят прорывы труб. Всем понятно, что проблему надо решать. И кроме как деньгами, тут мало чем поможешь.

- В Петербурге, особенно в центральной его части, коммуникации имеют значительный износ. В 2019 году компании «Теплосеть» будут выделены дополнительные 1,5 миллиарда рублей на ремонт труб, - приводит слова вице-губернатора Максима Шаскольского пресс-служба Смольного.

По заверениям чиновника, в нынешнем году по планам будет заменено 238 километров трубопроводов. И это безотлагательная задача, ведь многим коммуникациям больше 25 лет и они давно выработали свой ресурс.

Напомним, что в начале зимы, когда коммунальные аварии происходили одна за одной, врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал решить проблему и не допустить того, чтобы при инцидентах страдали люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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