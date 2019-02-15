В Смольном ищут трех советников губернатора

15 Февр. 21:23 2019-02-15T21:23:03+03:00

Вакансии открыты на места специалистов по молодежной политике, а также по взаимодействию с органами местного самоуправления

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Взятый главой Петербурга курс на омоложение правительства города означает не только перестановки в среде чиновников, но и дает шанс самим жителям Северной столицы стать одним из числа управленцев. В Смольном объявлен конкурс на три вакантные должности.

- Требуются два советника губернатора по молодежной политике и один по взаимодействию с органами местного самоуправления, - сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Естественно, что кого попало на эти места не возьмут – не картошку грузить все-таки. Для соискателей обязателен опыт работы на госслужбе (4года) или по специальности (5 лет).

Для работы с молодежью надо иметь образование по одной из следующих специальностей: «Реклама и связи с общественностью»,»Юриспруденция», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Психология», «Организация работы с молодежью», «Медиакоммуникации», «Журналистика» или «Социология».

Другая вакансия предполагает юридическое, экономическое, политологическое или управленческое образование.

Соискателям придется пройти строгий отбор и написать реферат, который потом придется защитить перед комиссией. Срок подачи заявлений – до 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU