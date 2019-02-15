2019-02-15T23:01:34+03:00
Общество

Проект «Комсомолки» и блогеров «Родники Ленобласти» получил первый приз премии «Серебряный лучник - Северо-Запад»

Он стал лучшим в номинации «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность»
Петр КИБЕР
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Совместный проект «Комсомолки» и «Сообщества питерских блогеров» стал лучшим в номинации «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность».Совместный проект «Комсомолки» и «Сообщества питерских блогеров» стал лучшим в номинации «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность».
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Первые и самые лучшие. Представители «КП-Петербург» и «Сообщества питерских блогеров» дружно держали кулаки на вручении престижной региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник- Северо-Запад». И не зря – первая премия в номинации «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность» была присуждена за совместный проект «Родники Ленобласти».

И хоть получать премии и призы приятно, но главной целью проекта было найти самую чистую воду в Ленинградской области. Уже второй год подряд команда из журналистов петербургской «Комсомолки» и блогеров города на Неве отправилась по лесам и весям 47-го региона.

За три недели поисков, а стартовали они в октябре 2018 года, члены команды исколесили сотни километров дорог и посетили десятки деревень и сел, в каждом из которых брали пробы воды. На основе результатов была составлена карта родников Ленинградской области.

А теперь значимость проекта признало и профессиональное сообщество журналистов и специалистов по связям с общественностью, что очень приятно. Пока премия получена только на региональном уровне, но 20 и 21 февраля в Общественной палате Российской Федерации пройдет церемония вручения наград Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», в шорт-лист которой «Родники Ленобласти» также вошли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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