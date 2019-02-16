2019-02-16T10:57:50+03:00
Общество

Врио губернатора Александр Беглов рассказал о планах развития Петербурга

По его словам, город вновь должен стать главной федеральной повесткой
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Александр Беглов встретился с общественниками.Александр Беглов встретился с общественниками.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург застыл в развитии и ему нужно вернуть прежний авторитет. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов на встрече с представителями общественности. Действующий глава города обсудил с ними экологическую обстановку, уборку города, модернизацию ЖКХ, реализацию молодежной политики и городской бюджет. Как считает Алесандр Беглов, в его формировании сами горожане и общественные организации должны активно участвовать.

- Бюджет должен быть открытым и понятным каждому петербуржцу. Куда потратить деньги – об этом мы должны спросить горожан, тех, кто их заработал, - сказал врио губернатора.

Также он отметил, что у каждого района должна быть собственная программа развития на 2-3 года вперед, разработанная на основе предложения самих жителей. Наиболее активный район будет получать премию в 100 миллионов рублей. Важно также, чтобы в муниципальных советах работали жители микрорайонов. Также Александр Беглов сообщил, что при Губернаторе Петербурга планируется создать большой экспертный совет, который будет работать по всем направлениям развития города.

- Нам очень нужна ваша поддержка, ваши советы, ваш опыт. Город застыл в паузе развития, - отметил Александр Беглов. - Мы должны быть главной федеральной повесткой. Всегда город слышали и слушали. Мы должны сплоченной, единой командой вернуться к этому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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