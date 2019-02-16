Названы районы с самой плохой уборкой снега

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-16T11:32:26+03:00

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Пока зима взяла небольшой перерыв, городские ведомства подводят промежуточные итоги. Так, в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга озвучили районы с самой плохой уборкой снега. По словам специалистов, хуже всего дела обстоят в Невском районе города. 42% проверенных адресов имеют нарушения. Похожая ситуация наблюдается в Кировском районе. Следом идут Московский, Петроградский и Адмиралтейский районы.

За прошедшие зимние месяцы сотрудники ГАТИ проверили 8,1 тысяч объектов, где выявили 2,3 тысяч нарушений по уборке снега. Они выписали штрафы на сумму 64,5 млн рублей.

Больше всего недочетов зафиксировали в Невском (8,1 млн рублей штрафа), Выборгском (6,5 млн) и Центральном районах (5,9 млн). Также в десятку «халтурщиков» вошли Приморский, Василеостровский, Петроградский и Адмиралтейский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU