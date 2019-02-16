2019-02-16T11:32:26+03:00
Общество

Названы районы с самой плохой уборкой снега

Администрации оштрафовали на сумму 64,5 миллиона рублей
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Жители часто жаловались на плохую уборку.Жители часто жаловались на плохую уборку.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Пока зима взяла небольшой перерыв, городские ведомства подводят промежуточные итоги. Так, в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга озвучили районы с самой плохой уборкой снега. По словам специалистов, хуже всего дела обстоят в Невском районе города. 42% проверенных адресов имеют нарушения. Похожая ситуация наблюдается в Кировском районе. Следом идут Московский, Петроградский и Адмиралтейский районы.

За прошедшие зимние месяцы сотрудники ГАТИ проверили 8,1 тысяч объектов, где выявили 2,3 тысяч нарушений по уборке снега. Они выписали штрафы на сумму 64,5 млн рублей.

Больше всего недочетов зафиксировали в Невском (8,1 млн рублей штрафа), Выборгском (6,5 млн) и Центральном районах (5,9 млн). Также в десятку «халтурщиков» вошли Приморский, Василеостровский, Петроградский и Адмиралтейский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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