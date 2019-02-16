2019-02-16T12:12:41+03:00
Общество

«Мрачная красота»: Петербуржцев удивил густой утренний туман

Жители города делятся атмосферными фотографиями в социальных сетях
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Зрелище завораживающее и немного пугающее. Фото: anmalinka.Зрелище завораживающее и немного пугающее. Фото: anmalinka.
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Субботним утром Петербург окутал туман. Таинственной молочной дымкой окутало сразу несколько районов города. В социальных сетях жители начали делиться атмосферными снимками.

nezdorovayaanezdorovayaa
. Мрачная красота Петербурга. . . . . . . . . . . . . #спб #петербург #россия #красота #туман #мрачнаякрасота #парнас #зима
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— В Петербурге с утра туман. Город как будто бы нарисован акварелью, - говорят жители, выглянув в окно.

Петербург они сравнивают с Сайлент Хиллом – вымышленным городом-призраком, знаменитым своим густым туманом.

lanartalanarta
Доброе февральское утро
10 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Некоторые горожане признаются, что специально выбрались в выходной день из теплой кровати пораньше, чтобы сделать несколько завораживающий кадров.

mr.tsapkinmr.tsapkin
#парнас #туман
7 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

К полудню туман начал рассеиваться. Синоптики обещают горожанам приятную погоду. По прогнозам, температура воздуха поднимется до пяти градусов тепла. Осадков сегодня не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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