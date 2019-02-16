«Мрачная красота»: Петербуржцев удивил густой утренний туман

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-16T12:12:41+03:00

Зрелище завораживающее и немного пугающее. Фото: anmalinka.

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Субботним утром Петербург окутал туман. Таинственной молочной дымкой окутало сразу несколько районов города. В социальных сетях жители начали делиться атмосферными снимками.

nezdorovayaa . Мрачная красота Петербурга. . . . . . . . . . . . . #спб #петербург #россия #красота #туман #мрачнаякрасота #парнас #зима

— В Петербурге с утра туман. Город как будто бы нарисован акварелью, - говорят жители, выглянув в окно.

Петербург они сравнивают с Сайлент Хиллом – вымышленным городом-призраком, знаменитым своим густым туманом.

lanarta Доброе февральское утро

Некоторые горожане признаются, что специально выбрались в выходной день из теплой кровати пораньше, чтобы сделать несколько завораживающий кадров.

К полудню туман начал рассеиваться. Синоптики обещают горожанам приятную погоду. По прогнозам, температура воздуха поднимется до пяти градусов тепла. Осадков сегодня не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU