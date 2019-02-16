«Мрачная красота»: Петербуржцев удивил густой утренний туман
Субботним утром Петербург окутал туман. Таинственной молочной дымкой окутало сразу несколько районов города. В социальных сетях жители начали делиться атмосферными снимками.
— В Петербурге с утра туман. Город как будто бы нарисован акварелью, - говорят жители, выглянув в окно.
Петербург они сравнивают с Сайлент Хиллом – вымышленным городом-призраком, знаменитым своим густым туманом.
Некоторые горожане признаются, что специально выбрались в выходной день из теплой кровати пораньше, чтобы сделать несколько завораживающий кадров.
К полудню туман начал рассеиваться. Синоптики обещают горожанам приятную погоду. По прогнозам, температура воздуха поднимется до пяти градусов тепла. Осадков сегодня не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU