«Тепленькая пошла»: Прохожие на Невском проспекте попали под горячий ливень
Снегопады в Петербурге взяли перерыв, но это не повод расслабляться. В Петербурге коммунальщики продолжают усиленно бороться с последствиями снежной зимы гололедом и сосулями на крышах. Известно, что в войне, все методы хороши, поэтому уборщики не чураются экспериментов.
На Невском проспекте прохожие пожаловались, что с крыши на них потекла горячая вода. Видео необычного ливня в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» опубликовали активисты.
Они рассказали, что пешеходы с недоумением смотрели наверх и пытались понять, откуда течет вода.
Вода льется с крыши. Фото: скриншот видео.
- Кипяток в процессе контакта со льдом крыши и падением с высоты становился менее горячим, но никто не рисковал подходить близко, - рассказывают в группе.
Ранее сообщалось, что 16 февраля в Центральном районе очистят 99 кровель. Работы пройду на Лиговском проспекте, Коломенской, Боровой, Марата, Правды, Херсонской и Тележной улицах.
ИСТОЧНИК KP.RU