«Тепленькая пошла»: Прохожие на Невском проспекте попали под горячий ливень

СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-16T14:15:55+03:00

Активисты рассказали, что коммунальщики боролись с наледью с помощью кипятка

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Снегопады в Петербурге взяли перерыв, но это не повод расслабляться. В Петербурге коммунальщики продолжают усиленно бороться с последствиями снежной зимы гололедом и сосулями на крышах. Известно, что в войне, все методы хороши, поэтому уборщики не чураются экспериментов.

На Невском проспекте прохожие пожаловались, что с крыши на них потекла горячая вода. Видео необычного ливня в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» опубликовали активисты.

Они рассказали, что пешеходы с недоумением смотрели наверх и пытались понять, откуда течет вода.

Вода льется с крыши. Фото: скриншот видео.

- Кипяток в процессе контакта со льдом крыши и падением с высоты становился менее горячим, но никто не рисковал подходить близко, - рассказывают в группе.

Ранее сообщалось, что 16 февраля в Центральном районе очистят 99 кровель. Работы пройду на Лиговском проспекте, Коломенской, Боровой, Марата, Правды, Херсонской и Тележной улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU