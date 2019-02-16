Спасатели Ленобласти предупреждают о сильном ветре в воскресенье
Спасатели МЧС просят жителей Ленинградской области быть внимательными – на регион надвигается сильный ветер. По информации синоптиков, местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.
- В остальное время он будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус., днем -2...+3 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега.
В связи с этим в ведомстве напомнили о простых правилах безопасности. Не стоять под большими деревьями, рядом с рекламными щитами. Не парковать автомобиль вблизи этих объектов.
- Категорически опасно нахождение в лесных массивах и на водных объектах! Воздержитесь от походов в лес и выхода на воду! – предупреждают сотрудники МЧС.
Также они уточняют, что сохраняется опасность падения наледи с крыш.
ИСТОЧНИК KP.RU