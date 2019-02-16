На трассе «Кола» парочка попалась с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 15:38 2019-02-16T15:38:30+03:00

С собой они везли полкило «порошка»

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В Ленинградской области парочка необычно отметила День всех влюбленных. Романтическому ужину они предпочли путешествие на машине, напичканной наркотиками.

Вечером 14 февраля на 17 км федеральной трассы «Кола» правоохранители остановили автомобиль «Дэу Нексиа». В нем находились хозяйка иномарки, 32-летняя жительница Вологодской области, и ее 29-летний приятель. С собой у них было пять пакетов с наркотиками.

- Общая масса запрещенного вещества - 485,8 граммов, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Остаток вечера «Бонни и Клайд» провели за решеткой. Их задержали правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU