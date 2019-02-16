2019-02-16T16:31:47+03:00
Происшествия

В Петербурге мужчина попытался сжечь себя в торговом центре

Предотвратили самосожжение покупатель и охранник
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Мужчину отправили в психлечебницу.Мужчину отправили в психлечебницу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Турист едва не сжег себя в торговом центре на Невском проспекте. Около шести вечера 15 февраля в магазин зашел 21-летний юноша. От обычного покупателя его отличал бегающий взгляд и две бутылки бензина в сумке.

Действо развернулось у лифта на шестом этаже. Как рассказывают посетители, молодой человек бросил личные вещи на пол и внезапно стал раздеваться. Сначала он снял с себя рубашку и обувь, а после – схватился за пластиковую бутылку с горючим, которая стояла неподалеку.

На глазах у изумленных покупателей парень начал поливать себя бензином. Завершить начатое помешал покупатель, который как раз проходил мимо. Спустя пару секунд к огненному шоу присоединились охранники. Они вызвали полицейских.

О парне известно, что он приехал из Ростова. Его госпитализировали в психиатрическую больницу. Возможно, что причиной столь странного поведения стала неразделенная любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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