4 машины, 1 автобус: В аварии в Ленинградской области пострадали трое несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 18:07 2019-02-16T18:07:30+03:00

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Серьезная авария произошла около трех часов дня в поселке Понтонный Ленинградской области. С пассажирским автобусом № 189 столкнулись автомобили «Nissan Micra» и «Hyundai Solaris». Последнюю машину закрутило, и она вылетела на встречную полосу. В этот момент там двигались легковушки «Mazda» и «Toyota».

- В результате ДТП пострадали: женщина водитель автомобиля «Toyota», две пассажирки «Hyundai Solaris» девушки 16-ти и 17-ти лет, - сообщили «КП» в пресс-службе УИГИБДД по Петербургу. - В автомобиле «Nissan Micra» пострадал ребенок, девочка 2017 года рождения.

Как рассказал отец двухлетней малышки, во время столкновения они стояли на светофоре. Неожиданно произошел удар.

- Он врезался сзади. Даже не тормозил. Нас откинуло в автобус, - поделился Иван.

В ГИБДД уточнили, что все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU