2019-02-16T18:07:30+03:00
Происшествия

4 машины, 1 автобус: В аварии в Ленинградской области пострадали трое несовершеннолетних

ДТП произошло у поселка Понтонный
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
На дороге образовалась пробка. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".На дороге образовалась пробка. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла около трех часов дня в поселке Понтонный Ленинградской области. С пассажирским автобусом № 189 столкнулись автомобили «Nissan Micra» и «Hyundai Solaris». Последнюю машину закрутило, и она вылетела на встречную полосу. В этот момент там двигались легковушки «Mazda» и «Toyota».

- В результате ДТП пострадали: женщина водитель автомобиля «Toyota», две пассажирки «Hyundai Solaris» девушки 16-ти и 17-ти лет, - сообщили «КП» в пресс-службе УИГИБДД по Петербургу. - В автомобиле «Nissan Micra» пострадал ребенок, девочка 2017 года рождения.

Как рассказал отец двухлетней малышки, во время столкновения они стояли на светофоре. Неожиданно произошел удар.

- Он врезался сзади. Даже не тормозил. Нас откинуло в автобус, - поделился Иван.

В ГИБДД уточнили, что все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение по мосту Ломоносова перекрыто после обрушения крыши в корпусе ИТМО
«Метрострой» подписал мировое соглашение с Федеральной налоговой службой
В Петербурге мужчина попытался сжечь себя в торговом центре
На трассе «Кола» парочка попалась с крупной партией наркотиков
Спасатели Ленобласти предупреждают о сильном ветре в воскресенье
«Тепленькая пошла»: Прохожие на Невском проспекте попали под горячий ливень
«Мрачная красота»: Петербуржцев удивил густой утренний туман
Названы районы с самой плохой уборкой снега
Врио губернатора Александр Беглов рассказал о планах развития Петербурга
Погода на 16 февраля в Петербурге: воздух прогреется до +5 градусов
Проект «Комсомолки» и блогеров «Родники Ленобласти» получил первый приз премии «Серебряный лучник - Северо-Запад»
В Смольном ищут трех советников губернатора
На ремонт коммуникаций в 2019 году добавят 1,5 миллиарда рублей
В Петербурге умер театральный художник Виктор Григорьев
На улице Римского-Корсакова вместо спиленных тополей высадят каштаны
На переезде под Тосно тепловоз снес легковушку
Они вернулись: В Петербурге вновь замечены ку-клукс-елки
Кусок штукатурки пробил голову школьнику на Бронницкой улице
Депутат попросил прокуратуру проверить Русский музей после протечки крыши
Старшеклассник разбился насмерть в день влюбленных в Парголово
Суд арестовал жителя Мурино, силой заставившего экс-подругу устроить секс-марафон
Прокуратура требует лишить водительских прав 8 пациентов психдиспансера
В массовом ДТП перевернулись фура и трактор по дороге в Сланцы
Депутаты Петербурга могут ввести штрафы за опоздание автобусов
Внедорожник перевернул «скорую» с мигалками в Ленобласти, пострадали фельдшеры
Петербуржцы смогут сами участвовать в распределении городского бюджета