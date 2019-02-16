Движение по мосту Ломоносова перекрыто после обрушения крыши в корпусе ИТМО

СЕГОДНЯ 20:14 2019-02-16T20:14:02+03:00

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Полиция перекрыла движение транспорта и проход для пешеходов по мосту Ломоносова из-за ЧП, произошедшем в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова. Из-за этого на подъездах к месту инцидента начали собираться пробки.

- Мост полностью перекрыт, здесь работают сотрудники полиции, стоят машины пожарной службы МЧС, - сообщает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

Кроме пожарных и полицейский, к корпусу ИТМО на улице Ломоносова, дом 9 прибыли медики и спасатели. Также на месте представители районной и городской администрации. Приехал сюда и врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Напомним, что около 17:30 16 февраля в ремонтируемом корпусе университета обрушилась часть крыши. Она рухнула внутрь здания, проломив все этажи с пятого по первый. В этот момент на третьем и втором этажах в аудиториях шли занятия. По счастливой случайности жертв удалось избежать. Впрочем, окончательные итоги будут подведены позднее. На разборе завалов се еще работают сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU