В Петербург приедет глава МЧС России из-за ЧП в университете ИТМО

16 Февр. 22:37 2019-02-16T22:39:43+03:00

Спасатели будут работать и ночью. Фото: Олег ЗОЛОТО

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К ликвидации последствий обрушения крыши университета ИТМО присоединится глава МЧС Евгений Зиничев. Он прилетит в Петербург для участия в работе оперативного штаба, который развернули в Смольном. На месте происшествия Зиничев встретится с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692273" frameborder="0"></iframe> Обрушение в институте на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что ЧП произошло на улице Ломоносова, 9 около пяти вечера 16 февраля. В этот момент в здании находились 86 человек. Около 20 из них оказались отрезаны от «мира». Их эвакуировали при помощи пожарной лестницы. Как сообщают спасатели, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия продолжаются работы по разборке завалов. В них участвуют примерно 300 сотрудников МЧС.

Специалисты выясняют, что стало причиной обрушения. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

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ИСТОЧНИК KP.RU