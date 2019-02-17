2019-02-17T10:16:33+03:00
Происшествия

В поселке Парголово наледь с крыши повредила школьнице позвоночник

Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Медики подозревают у школьницы компрессионный переломМедики подозревают у школьницы компрессионный переломФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Еще один человек попал в больницу из-за наледи, рухнувшей с крыши. Сегодня, 17 февраля, из одной из больниц Выборгского района Петербурга в полицию сообщили о тринадцатилетней пациентке.

– У дома на Юкковском шоссе, где проживает девочка, на нее упала наледь с крыши, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Идет проверка.

Медики подозревают у школьницы компрессионный перелом позвоночника, диагностировали ушиб поясничного отдела. «Скорая» забрала девочку, когда она уже находилась в квартире, где живет.

– Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, – добавляют в главке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Студент умер после падения ледяной глыбы в центре Петербурга

«Русская рулетка, не иначе», - сетуют горожане, гуляя по улицам Петербурга. Который день над головами угрожающе нависают сосульки. К сожалению, везет в опасной «игре» не всем. За последнюю неделю с травмами головы на больничную койку попали не меньше шести человек. Также в списке один погибший. Трагедия произошла днем 5 февраля около дома №6 по Аптекарскому проспекту. Наледь с кровли упала на прохожих. От полученных травм один из них скончался на месте (подробности)

«Вовремя отскочили»: Из-за протечки крыши в квартире в Петербурге рухнул натяжной потолок

Крыша дома №12 по улице Севастьянова не выдержала небывалых снегопадов, перемежающихся оттепелями. А следом за ней сдался и потолок квартиры на верхнем этаже (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С обрушением здания ИТМО разберутся криминалисты центрального аппарата СК
В Некрасовском саду появилось граффити с Егором Летовым, посвященное «льду под ногами»
В воскресенье в центре Петербурга очистят восемнадцать опасных крыш
Петербуржцев предупреждают об одиннадцатиградусном морозе
Петербурженка распорола живот своему брату
На Стасовой подожгли иномарку, припаркованную напротив входа в парадную
Нетрезвый пассажир рейсового автобуса «Петербург – Псков» зарезал попутчика за замечание
Священник, сын которого пострадал в пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин», пожаловался Бастрыкину
На Шкапина 75 спасателей всю ночь тушили дореволюционный дом
В Петербург приедет глава МЧС России из-за ЧП в университете ИТМО
Движение по мосту Ломоносова перекрыто после обрушения крыши в корпусе ИТМО
4 машины, 1 автобус: В аварии в Ленинградской области пострадали трое несовершеннолетних
«Метрострой» подписал мировое соглашение с Федеральной налоговой службой
В Петербурге мужчина попытался сжечь себя в торговом центре
На трассе «Кола» парочка попалась с крупной партией наркотиков
Спасатели Ленобласти предупреждают о сильном ветре в воскресенье
«Тепленькая пошла»: Прохожие на Невском проспекте попали под горячий ливень