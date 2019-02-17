В поселке Парголово наледь с крыши повредила школьнице позвоночник

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-17T10:16:33+03:00

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Еще один человек попал в больницу из-за наледи, рухнувшей с крыши. Сегодня, 17 февраля, из одной из больниц Выборгского района Петербурга в полицию сообщили о тринадцатилетней пациентке.

– У дома на Юкковском шоссе, где проживает девочка, на нее упала наледь с крыши, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Идет проверка.

Медики подозревают у школьницы компрессионный перелом позвоночника, диагностировали ушиб поясничного отдела. «Скорая» забрала девочку, когда она уже находилась в квартире, где живет.

– Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, – добавляют в главке.

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ИСТОЧНИК KP.RU