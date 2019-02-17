2019-02-17T11:17:30+03:00
Происшествия

На Шкапина 75 спасателей всю ночь тушили дореволюционный дом

Расселенное здание пустует последние пять лет
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
По данным МЧС, никто в пожаре не пострадалПо данным МЧС, никто в пожаре не пострадалФото: Яндекс. Карты
Изменить размер текста:

Дом №42 по улице Шкапина, или Доходный дом Егорова 1912 года постройки, вспыхнул сегодня ночью около 02:45. Старинное здание – дореволюционное, но не состоящее под охраной – пустует последние пять лет. Поэтому, прежде чем пламя и дым заметили, пожар успел разрастись.

– В шестиэтажном расселенном здании происходит горение на площади двести квадратных метров, – сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. – Первое подразделение прибыло спустя восемь минут после вызова.

К началу пятого утра ранг пожара повысили до второго. С огнем боролись 75 спасателей, задействовали пятнадцать спецмашин. Но и такими силами остановить распространение огня удалось лишь к половине шестого. А в шесть часов утра пожарные справились с открытым горением и отказались от повышенного номера сложности.

– Сведения о пострадавших не поступали, – добавляют в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С обрушением здания ИТМО разберутся криминалисты центрального аппарата СК
В Некрасовском саду появилось граффити с Егором Летовым, посвященное «льду под ногами»
В воскресенье в центре Петербурга очистят восемнадцать опасных крыш
Петербуржцев предупреждают об одиннадцатиградусном морозе
Петербурженка распорола живот своему брату
На Стасовой подожгли иномарку, припаркованную напротив входа в парадную
Нетрезвый пассажир рейсового автобуса «Петербург – Псков» зарезал попутчика за замечание
Священник, сын которого пострадал в пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин», пожаловался Бастрыкину
В поселке Парголово наледь с крыши повредила школьнице позвоночник
В Петербург приедет глава МЧС России из-за ЧП в университете ИТМО
Движение по мосту Ломоносова перекрыто после обрушения крыши в корпусе ИТМО
4 машины, 1 автобус: В аварии в Ленинградской области пострадали трое несовершеннолетних
«Метрострой» подписал мировое соглашение с Федеральной налоговой службой
В Петербурге мужчина попытался сжечь себя в торговом центре
На трассе «Кола» парочка попалась с крупной партией наркотиков
Спасатели Ленобласти предупреждают о сильном ветре в воскресенье
«Тепленькая пошла»: Прохожие на Невском проспекте попали под горячий ливень