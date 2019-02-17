На Шкапина 75 спасателей всю ночь тушили дореволюционный дом

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-17T11:17:30+03:00

По данным МЧС, никто в пожаре не пострадал Фото: Яндекс. Карты

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Дом №42 по улице Шкапина, или Доходный дом Егорова 1912 года постройки, вспыхнул сегодня ночью около 02:45. Старинное здание – дореволюционное, но не состоящее под охраной – пустует последние пять лет. Поэтому, прежде чем пламя и дым заметили, пожар успел разрастись.

– В шестиэтажном расселенном здании происходит горение на площади двести квадратных метров, – сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. – Первое подразделение прибыло спустя восемь минут после вызова.

К началу пятого утра ранг пожара повысили до второго. С огнем боролись 75 спасателей, задействовали пятнадцать спецмашин. Но и такими силами остановить распространение огня удалось лишь к половине шестого. А в шесть часов утра пожарные справились с открытым горением и отказались от повышенного номера сложности.

– Сведения о пострадавших не поступали, – добавляют в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU