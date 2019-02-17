Священник, сын которого пострадал в пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин», пожаловался Бастрыкину

СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-17T11:45:24+03:00

У мужчины возникли вопросы о возмещении ущерба и о реабилитации Фото: Артем КИЛЬКИН

К главе СК России обратились еще два отца из Петербурга: один потерял сына из-за неосторожности работников центра соцзащиты, сыну второго сломали ногу во время массажа

Изменить размер текста: A A

Глава Следственного комитета России во время поездки в Петербург встретился с жителями города и Ленобласти. За помощью к Александру Бастрыкину обратился священник. Его сын пострадал в пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин» и получил ожоги первой-третьей степеней.

– У мужчины возник ряд вопросов, касающихся возмещения имущественного и морального ущерба, – сообщают в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России. – Он попросил о содействии в прохождении реабилитации сына в Петербурге, а не в Рязани, где он живет.

Еще один отец, житель Приозерска, пожаловался Бастрыкину на отсутствие результатов предварительного следствия. Его шестнадцатилетний сын, воспитанник центра соцзащиты, погиб еще в 2005-ом, дело завели по факту «причинения смерти по неосторожности». Но в 2009-ом дело приостановили.

– Отец выразил несогласие с квалификацией преступления и посетовал, что до сих пор неизвестны лица, причастные к гибели ребенка, – сообщают в СК.

Третий отец пожаловался на врача-невропатолога, который в марте 2018-го во время «лечебного» массажа сломал ногу его маленькому сыну.

ИСТОЧНИК KP.RU