Нетрезвый пассажир рейсового автобуса «Петербург – Псков» зарезал попутчика за замечание

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-17T13:39:45+03:00

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Один пассажир убил другого прямо в салоне рейсового автобуса «Псков – Петербург». Криминальная драма развернулась на 44 километре трассы, под Гатчиной, 16 февраля.

– По пути следования автобуса 59-летний нетрезвый пассажир начал вести себя вызывающе, – сообщают в СУ СК по Ленобласти. – В ответ на неоднократные замечания со стороны 42-летнего попутчика он ударил его ножом в шею. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Пассажиры кинулись к водителю автобуса. Вместе с ним попутчики обезвредили дебошира. Удерживать его пришлось вплоть до приезда полиции.

По факту убийства в автобусе завели уголовное дело. Сейчас следователи ожидают, когда предполагаемый убийца протрезвеет, чтобы вызвать его на допрос. По предварительным данным, мужчина – житель Вологодской области, уже судимый за имущественные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU