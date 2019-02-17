2019-02-17T13:39:45+03:00
Происшествия

Нетрезвый пассажир рейсового автобуса «Петербург – Псков» зарезал попутчика за замечание

Мужчина ударил оппонента ножом в шею
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Сейчас следователи ожидают, когда предполагаемый убийца протрезвеетСейчас следователи ожидают, когда предполагаемый убийца протрезвеетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Один пассажир убил другого прямо в салоне рейсового автобуса «ПсковПетербург». Криминальная драма развернулась на 44 километре трассы, под Гатчиной, 16 февраля.

– По пути следования автобуса 59-летний нетрезвый пассажир начал вести себя вызывающе, – сообщают в СУ СК по Ленобласти. – В ответ на неоднократные замечания со стороны 42-летнего попутчика он ударил его ножом в шею. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Пассажиры кинулись к водителю автобуса. Вместе с ним попутчики обезвредили дебошира. Удерживать его пришлось вплоть до приезда полиции.

По факту убийства в автобусе завели уголовное дело. Сейчас следователи ожидают, когда предполагаемый убийца протрезвеет, чтобы вызвать его на допрос. По предварительным данным, мужчина – житель Вологодской области, уже судимый за имущественные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С обрушением здания ИТМО разберутся криминалисты центрального аппарата СК
В Некрасовском саду появилось граффити с Егором Летовым, посвященное «льду под ногами»
В воскресенье в центре Петербурга очистят восемнадцать опасных крыш
Петербуржцев предупреждают об одиннадцатиградусном морозе
Петербурженка распорола живот своему брату
На Стасовой подожгли иномарку, припаркованную напротив входа в парадную
Священник, сын которого пострадал в пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин», пожаловался Бастрыкину
На Шкапина 75 спасателей всю ночь тушили дореволюционный дом
В поселке Парголово наледь с крыши повредила школьнице позвоночник
В Петербург приедет глава МЧС России из-за ЧП в университете ИТМО
Движение по мосту Ломоносова перекрыто после обрушения крыши в корпусе ИТМО
4 машины, 1 автобус: В аварии в Ленинградской области пострадали трое несовершеннолетних
«Метрострой» подписал мировое соглашение с Федеральной налоговой службой
В Петербурге мужчина попытался сжечь себя в торговом центре
На трассе «Кола» парочка попалась с крупной партией наркотиков
Спасатели Ленобласти предупреждают о сильном ветре в воскресенье
«Тепленькая пошла»: Прохожие на Невском проспекте попали под горячий ливень