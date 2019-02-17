На Стасовой подожгли иномарку, припаркованную напротив входа в парадную

СЕГОДНЯ 14:38 2019-02-17T14:38:44+03:00

От автомобиля остался один остов. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Пострадали и две соседние машины

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Минувшей ночью во дворе дома №2 по улице Стасовой, неподалеку от Полюстровского парка, вспыхнула иномарка. Записи с камер видеонаблюдения показали, что машину подожгли: под покровом ночи некто подошел к машине, облил ее горючей жидкостью и чиркнул спичкой.

Объектом поджога стала иномарка «БМВ», припаркованная во дворе напротив входа в парадную. Потушить автомобиль смогли лишь с помощью спасателей. От иномарки остался один остов: все, что могло сгореть, сгорело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692363" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге во дворе дома по Стасовой 2 ночью горел автомобиль "БМВ".

Пострадали и стоящие рядом машины. Повреждения получили два автомобиля, оставленные на обочине рядом с «БМВ».

– У «Рено» повреждены крыло, колесо и фара, – сообщают очевидцы в соцсетях. – У «Рендж Ровера» оплавился передним баймер.

Теперь поиском поджигателя займутся правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU