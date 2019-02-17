На Стасовой подожгли иномарку, припаркованную напротив входа в парадную
Минувшей ночью во дворе дома №2 по улице Стасовой, неподалеку от Полюстровского парка, вспыхнула иномарка. Записи с камер видеонаблюдения показали, что машину подожгли: под покровом ночи некто подошел к машине, облил ее горючей жидкостью и чиркнул спичкой.
Объектом поджога стала иномарка «БМВ», припаркованная во дворе напротив входа в парадную. Потушить автомобиль смогли лишь с помощью спасателей. От иномарки остался один остов: все, что могло сгореть, сгорело.
В Санкт-Петербурге во дворе дома по Стасовой 2 ночью горел автомобиль "БМВ".
Пострадали и стоящие рядом машины. Повреждения получили два автомобиля, оставленные на обочине рядом с «БМВ».
– У «Рено» повреждены крыло, колесо и фара, – сообщают очевидцы в соцсетях. – У «Рендж Ровера» оплавился передним баймер.
Теперь поиском поджигателя займутся правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU