2019-02-17T14:55:03+03:00
Происшествия

Петербурженка распорола живот своему брату

С ножом женщина бросилась на родственника во время ссоры
Анна ПОСЛЯНОВА
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Состояние пострадавшего родственника тяжелоеСостояние пострадавшего родственника тяжелоеФото: Евгения ГУСЕВА
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Семейные разборки закончились вызовом «скорой» и полиции. Вчера, 16 февраля, в одной из квартир жилой высотки на улице Подвойского поссорились брат и сестра. Женщина одержала верх. Ведь, прежде чем скандалить, она вооружилась холодным оружием.

– 35-летняя гражданка во время внезапно возникшей ссоры ударила ножом своего 37-летнего брата, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Мужчину доставили в больницу с колото-резаным ранением брюшной полости. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Опасную даму задержали прямо на месте: свидетели кровавой семейной драмы вызвали полицию. Теперь за то, что распорола живот собственному брату, на женщину собираются завести уголовное дело. Наказание будет зависеть от тяжести последствий для пострадавшего родственника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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