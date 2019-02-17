2019-02-17T15:13:20+03:00
Происшествия

Петербуржцев предупреждают об одиннадцатиградусном морозе

В области температура воздуха опуститься до минус восемнадцати
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сопровождать морозы будет солнцеСопровождать морозы будет солнцеФото: Олег ЗОЛОТО
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Погрелись – и хватит: в Петербург возвращаются морозы. Уже сегодня ночью синоптики обещают до одиннадцати градусов ниже нуля. Сопровождать морозы будет солнце.

– В понедельник, 18 февраля, без осадков, – сообщают в Северо-Западном Росгидромете. – Ночью – от минус шести до минус одиннадцати градусов, днем – один-три градуса ниже нуля. На дорогах – гололедица.

В Ленобласти, по традиции, еще холоднее. В некоторых районах столбик термометра опуститься ночью аж до минус восемнадцати градусов, в большинстве же похолодает до минут семи-двенадцати градусов.

– С 18 по 20 февраля в Ленобласти ожидаются гололедица и усиление ветра до семнадцати метров в секунду, – предупреждают в ГУ МЧС по Ленобласти. – 20 февраля – метель.

Уже во вторник, 19 февраля, «весна» в Петербург вернется: ночью прогнозируют до минус трех, днем – до плюс трех градусов. Правда, вернется она с осадками в виде дождя и мокрого снега.

В среду, 20 февраля, днем петербуржцам обещают метель и сильный порывистый ветер. Все это – при температуре от нуля до двух градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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