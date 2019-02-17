2019-02-17T15:43:35+03:00
Общество

В воскресенье в центре Петербурга очистят восемнадцать опасных крыш

Работы развернутся на улице Черняховского и набережной Обводного канала
Анна ПОСЛЯНОВА
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Битва со льдом идет и внизу, на тротуарах и во дворахБитва со льдом идет и внизу, на тротуарах и во дворахФото: Олег ЗОЛОТО
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К вечеру воскресенья, 17 февраля, в центре Петербурга станет на восемнадцать опасных крыш меньше. Такую задачу поставил себе «Жилкомсервис №2 Центрального района».

– Со снегом и наледью будут бороться 35 кровельщиков, – сообщают в пресс-службе Администрации Центрального района Петербурга.

Работы охватят восемь многоквартирных домов на улице Черняховского (№5 литеры Б и В, №29-31 литера В, №33 литера В, №34, №35, №44, №53 литера В), семь домов на Обводном канале (№51 литеры Б, В и Г, №55 литера Г, №59 литеры Б, В и Д). Два дома – №7 и №9 – почистят на Транспортном переулке. Выйдут кровельщики и на крышу дома №31 по Коломенской улице.

Битва со льдом идет и внизу, на тротуарах и во дворах. С самого утра в центре зачищают дорожки на 2-й и 8-й Советской, на Шпалерной у дома №6, на Восстания, 17, на Фонтанной, на Большой Конюшенной у дома №5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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