В Некрасовском саду появилось граффити с Егором Летовым, посвященное «льду под ногами»
Граффити на злобу дня появилось на технической одноэтажке в Некрасовском саду. Художники арт-группы «Явь» изобразили Егора Летова, а боковые стены подстанции украсили двумя цитатами из песен «Гражданской обороны».
Работа украсила техническую одноэтажку. Фото: Арт-группа «Явь»
Справа от Летова – фраза из «Инструкции по выживанию»: «Никто не хочет всех спасти и быть за то распятым, но каждый любит погрустить о всяком непонятном». Слева от Летова – цитата из песни «Мы»: «Пока мы существует, будет злой гололед. И майор поскользнется, майор упадет. Ведь мы – лед под ногами майора!».
Эта зима запомнится петербуржцам не просто рекордным количеством выпавшего снега, но и множеством травм от падающей наледи и, собственно, паданий на скользких тротуарах. Один человек погиб. Фонды Русского музея и Российской национальной библиотеки пострадали из-за протечек крыш. Все это связывают с несвоевременной уборкой снега с кровель и дорог.
Говорящие цитаты сводятся к теме льда. Фото: Арт-группа «Явь»
Ранее в Некрасовском разные художники изображали Ольгу Бузову, Сергея Есенина и Мистера Смита.
ИСТОЧНИК KP.RU