2019-02-17T16:07:40+03:00
Общество

В Некрасовском саду появилось граффити с Егором Летовым, посвященное «льду под ногами»

Ранее на этих стенах красовались Бузова, Есенин и Мистер Смит
Анна ПОСЛЯНОВА
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Стены расписали цитатами с «Инструкцией по выживанию». Фото: Арт-группа «Явь»Стены расписали цитатами с «Инструкцией по выживанию». Фото: Арт-группа «Явь»
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Граффити на злобу дня появилось на технической одноэтажке в Некрасовском саду. Художники арт-группы «Явь» изобразили Егора Летова, а боковые стены подстанции украсили двумя цитатами из песен «Гражданской обороны».

Работа украсила техническую одноэтажку. Фото: Арт-группа «Явь»

Работа украсила техническую одноэтажку. Фото: Арт-группа «Явь»

Справа от Летова – фраза из «Инструкции по выживанию»: «Никто не хочет всех спасти и быть за то распятым, но каждый любит погрустить о всяком непонятном». Слева от Летова – цитата из песни «Мы»: «Пока мы существует, будет злой гололед. И майор поскользнется, майор упадет. Ведь мы – лед под ногами майора!».

Эта зима запомнится петербуржцам не просто рекордным количеством выпавшего снега, но и множеством травм от падающей наледи и, собственно, паданий на скользких тротуарах. Один человек погиб. Фонды Русского музея и Российской национальной библиотеки пострадали из-за протечек крыш. Все это связывают с несвоевременной уборкой снега с кровель и дорог.

Говорящие цитаты сводятся к теме льда. Фото: Арт-группа «Явь»

Говорящие цитаты сводятся к теме льда. Фото: Арт-группа «Явь»

Ранее в Некрасовском разные художники изображали Ольгу Бузову, Сергея Есенина и Мистера Смита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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