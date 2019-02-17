2019-02-17T16:27:11+03:00
Происшествия

С обрушением здания ИТМО разберутся криминалисты центрального аппарата СК

Площадь обрушения составила 885 квадратных метров
Анна ПОСЛЯНОВА
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Угрозы дальнейшего обрушения здания и соседних корпусов нетУгрозы дальнейшего обрушения здания и соседних корпусов нетФото: Олег ЗОЛОТО
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Общая площадь обрушения корпуса Университета ИТМО – здания №9 литера А на улице Ломоносова – составила 885 квадратных метров. Идет разбор завалов. Угрозы дальнейшего обрушения здания и соседних корпусов, связанных с ним переходами, нет.

Рухнувший корпус Университета ИТМО: продолжается разбор завалов.Олег ЗОЛОТО

К расследованию уголовного дела, которое завели по факту «нарушения правил безопасности при ведении строительных работ», подключили криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России.

На месте продолжают работу спасатели и следователи Фото: Олег ЗОЛОТО

На месте продолжают работу спасатели и следователиФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

– По поручению Александра Бастрыкина, для оказания всесторонней практической помощи, проведения необходимых следственных действий, установления наиболее полной картины произошедшего в Петербург направлены опытные криминалисты центрального аппарата, – сообщают в СК России.

Никто, к счастью, не пострадал Фото: Олег ЗОЛОТО

Никто, к счастью, не пострадалФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как ранее заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, «версия обрушения может быть одна, и она связана с реконструкцией здания». Здание готовили к масштабному ремонту, который должен был идти одновременно с занятиями. То, что перекрытия корпуса аварийные и могут обрушиться, экспертиза установила еще год назад. По одной из версий, строительные материалы складировали на втором этаже здания, несущие конструкции которого как раз и подлежали замене.

Здание укрепили распорками Фото: Олег ЗОЛОТО

Здание укрепили распоркамиФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

– Следствие изучает техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности, – добавляют в СК.

Доступ в здание закрыт Фото: Олег ЗОЛОТО

Доступ в здание закрытФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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