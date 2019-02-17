Во дворе на Маршала Захарова иномарка сбила девяностолетнюю женщину

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-17T17:02:00+03:00

Пенсионерку увезли в больницу в тяжелом состоянии

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Девяностолетняя петербурженка попала под машину во дворе дома №56 по улице Маршала Захарова. Трагическая авария произошла сегодня, 17 февраля, около половины второго дня.

– 54-летний водитель-мужчина, управляя «Шкодой Октавиа», двигался по внутридворовой территории и наехал на пенсионерку, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще один пешеход попал сегодня под колеса «Шкоды Октавии» на 608 километре автодороги «Россия», под Тосно. Авария произошла около половины десятого утра.

– 43-летний водитель наехал на 37-летнего мужчину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, – сообщают в пресс-службе УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – Пострадавшего пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.

В причинах обеих аварий разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU