Петербуржцы и туристы устроили массовую фотосессию на льду Невы
Опасным забавам предаются петербуржцы в эти выходные. В воскресенье, стоило температуре опуститься чуть ниже нуля, как горожане вышли на лед Невы у Петропавловки.
Главная цель – отнюдь не полюбоваться прекрасными видами Петербурга с непривычного ракурса, а сделать эффектные снимки. В основном, себя.
Главная цель – сделать эффектные снимкиФото: Олег ЗОЛОТО
Фото: Олег ЗОЛОТО
Все солнечное воскресенье на льду у Заячьего разгуливали горожане и туристы. Многие взяли с собой детей. Некоторые вышли на застывшую Неву даже с детскими колясками.
В кадре были, в основном, сами фотографирующиеФото: Олег ЗОЛОТО
Фото: Олег ЗОЛОТО
Официального запрета на выход на лед сейчас нет. Но, несмотря на это, спасатели настоятельно советуют отказаться от прогулок по воде в пользу собственной жизни.
Вслед за смельчаками-горожанами на лед вышли и туристыФото: Олег ЗОЛОТО
Фото: Олег ЗОЛОТО
– Ледовое покрытие петербургских водоемов сейчас довольно опасно, – предупреждают в МЧС. – Связано это, в первую очередь, с неустойчивыми показателями температуры воздуха, постоянно меняющимися с «минуса» на «плюс». Воздух становится теплее, что, несомненно, сказывается на качестве льда. Если температура воздуха выше нуля держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 процентов.
Застывшая Нева стала детской площадкойФото: Олег ЗОЛОТО
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сегодня ночью синоптики обещают городу на Неве похолодание до минус одиннадцати градусов. Но пренебрегать просьбами МЧС не стоит: уже в понедельник днем столбик термометра подберется к минус одному, а во вторник перескочит за ноль.
ИСТОЧНИК KP.RU