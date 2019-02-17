2019-02-17T17:51:02+03:00
Общество

Петербуржцы и туристы устроили массовую фотосессию на льду Невы

На непрочный лед выходят с детьми и даже с детскими колясками
Анна ПОСЛЯНОВА
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Спасатели настоятельно советуют отказаться от прогулок по воде в пользу собственной жизниСпасатели настоятельно советуют отказаться от прогулок по воде в пользу собственной жизниФото: Олег ЗОЛОТО
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Опасным забавам предаются петербуржцы в эти выходные. В воскресенье, стоило температуре опуститься чуть ниже нуля, как горожане вышли на лед Невы у Петропавловки.

Главная цель – отнюдь не полюбоваться прекрасными видами Петербурга с непривычного ракурса, а сделать эффектные снимки. В основном, себя.

Главная цель – сделать эффектные снимки Фото: Олег ЗОЛОТО

Главная цель – сделать эффектные снимкиФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Все солнечное воскресенье на льду у Заячьего разгуливали горожане и туристы. Многие взяли с собой детей. Некоторые вышли на застывшую Неву даже с детскими колясками.

В кадре были, в основном, сами фотографирующие Фото: Олег ЗОЛОТО

В кадре были, в основном, сами фотографирующиеФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Официального запрета на выход на лед сейчас нет. Но, несмотря на это, спасатели настоятельно советуют отказаться от прогулок по воде в пользу собственной жизни.

Вслед за смельчаками-горожанами на лед вышли и туристы Фото: Олег ЗОЛОТО

Вслед за смельчаками-горожанами на лед вышли и туристыФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

– Ледовое покрытие петербургских водоемов сейчас довольно опасно, – предупреждают в МЧС. – Связано это, в первую очередь, с неустойчивыми показателями температуры воздуха, постоянно меняющимися с «минуса» на «плюс». Воздух становится теплее, что, несомненно, сказывается на качестве льда. Если температура воздуха выше нуля держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 процентов.

Застывшая Нева стала детской площадкой Фото: Олег ЗОЛОТО

Застывшая Нева стала детской площадкойФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня ночью синоптики обещают городу на Неве похолодание до минус одиннадцати градусов. Но пренебрегать просьбами МЧС не стоит: уже в понедельник днем столбик термометра подберется к минус одному, а во вторник перескочит за ноль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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