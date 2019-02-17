Петербуржцы и туристы устроили массовую фотосессию на льду Невы

СЕГОДНЯ 17:51 2019-02-17T17:51:02+03:00

Спасатели настоятельно советуют отказаться от прогулок по воде в пользу собственной жизни Фото: Олег ЗОЛОТО

На непрочный лед выходят с детьми и даже с детскими колясками

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Опасным забавам предаются петербуржцы в эти выходные. В воскресенье, стоило температуре опуститься чуть ниже нуля, как горожане вышли на лед Невы у Петропавловки.

Главная цель – отнюдь не полюбоваться прекрасными видами Петербурга с непривычного ракурса, а сделать эффектные снимки. В основном, себя.

Главная цель – сделать эффектные снимкиФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Все солнечное воскресенье на льду у Заячьего разгуливали горожане и туристы. Многие взяли с собой детей. Некоторые вышли на застывшую Неву даже с детскими колясками.

В кадре были, в основном, сами фотографирующиеФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Официального запрета на выход на лед сейчас нет. Но, несмотря на это, спасатели настоятельно советуют отказаться от прогулок по воде в пользу собственной жизни.

Вслед за смельчаками-горожанами на лед вышли и туристыФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

– Ледовое покрытие петербургских водоемов сейчас довольно опасно, – предупреждают в МЧС. – Связано это, в первую очередь, с неустойчивыми показателями температуры воздуха, постоянно меняющимися с «минуса» на «плюс». Воздух становится теплее, что, несомненно, сказывается на качестве льда. Если температура воздуха выше нуля держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 процентов.

Застывшая Нева стала детской площадкойФото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня ночью синоптики обещают городу на Неве похолодание до минус одиннадцати градусов. Но пренебрегать просьбами МЧС не стоит: уже в понедельник днем столбик термометра подберется к минус одному, а во вторник перескочит за ноль.

ИСТОЧНИК KP.RU