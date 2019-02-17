СЕГОДНЯ 18:20 2019-02-17T18:20:45+03:00

Именно здесь влюбленные расписались шестнадцать лет назад

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В День святого Валентина певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко наведались во Дворец бракосочетаний №1 на Английской набережной. Артистка приехала в город на Неве не только дать концерт, но и окунуться в романтику.

Наташа Королева привела Тарзана в загс на Английской набережной.

– Как-то волею судьбы оказались в день любви в нашем любимом городе, – пояснила Наташа Королева на пороге Дворца бракосочетаний №1. – И я говорю: «Слушай, наверно будет очень приятно зайти в наше знаковое место». Потому что в 2003 году 21 августа именно в этом прекрасном дворце мы соединились.

Знаменитая пара прогулялась по Дворцу, заглянула в Малый зал, где Королева сказала «да», и даже станцевала в прекрасных интерьерах.

А затем супруги отправились поздравлять новобрачных. В подарок ошеломленным влюбленным звездные гости вручили шарики и цветы.

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ИСТОЧНИК KP.RU