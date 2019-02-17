На проспекте Косыгина заметили одинокого филина

СЕГОДНЯ 18:46 2019-02-17T18:46:22+03:00

До специалистов птица так и не доехала. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

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Одинокого филина заметили сегодня, 17 февраля, днем на проспекте Косыгина у дома №9 корпус 2. Дикая птица сидела на земле и улетать не собиралась.

Нашедший пернатую забрал ее на время себе и добавил, оставив номер телефона: «Кто потерял – обращайтесь».

– Скорее всего, «отгребла» от ворон, – предположили пользователи сети.

Часть комментаторов объявления о найденном филине отметили, что это ушастая сова. Часть предположила, что искать стоит Гарри Поттера. Каждый второй выразил готовность забрать птицу себе, если мальчик-волшебник или другой хозяин не отыщутся.

Изначально филина предлагали отдать на время в центр помощи диким птицам «Сирин». Но до специалистов птица так и не доехала: то ли хозяин нашелся раньше, то ли «кто-то решил поиграть» филином и оставил его себе.

– Количество «мы можем взять» неприятно изумляет, – вздыхают в «Сирине». – Ничему народ не учится.

ИСТОЧНИК KP.RU