На проспекте Косыгина заметили одинокого филина
Одинокого филина заметили сегодня, 17 февраля, днем на проспекте Косыгина у дома №9 корпус 2. Дикая птица сидела на земле и улетать не собиралась.
Нашедший пернатую забрал ее на время себе и добавил, оставив номер телефона: «Кто потерял – обращайтесь».
– Скорее всего, «отгребла» от ворон, – предположили пользователи сети.
Часть комментаторов объявления о найденном филине отметили, что это ушастая сова. Часть предположила, что искать стоит Гарри Поттера. Каждый второй выразил готовность забрать птицу себе, если мальчик-волшебник или другой хозяин не отыщутся.
Изначально филина предлагали отдать на время в центр помощи диким птицам «Сирин». Но до специалистов птица так и не доехала: то ли хозяин нашелся раньше, то ли «кто-то решил поиграть» филином и оставил его себе.
– Количество «мы можем взять» неприятно изумляет, – вздыхают в «Сирине». – Ничему народ не учится.
ИСТОЧНИК KP.RU