2019-02-17T22:01:10+03:00
Дом. Семья

В Ботаническом саду зацвела сирень

В этом году «Фестиваль сирени» посвятят Дню снятия блокады
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Насладиться нежными весенними цветами приглашают 23 и 24 февраляНасладиться нежными весенними цветами приглашают 23 и 24 февраляФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Всеми оттенками сиреневого расцветило Ботанический сад в эти выходные: в главной оранжерее Петербурга зацвела сирень. Насладиться нежными весенними цветами и вдохнуть их восхитительный аромат приглашают 23 и 24 февраля на «Фестивале сирени».

В год юбилея снятия блокады городу подарят сирень сортов «Говорит Ленинград» и «Ольга Берггольц» Фото: Олег ЗОЛОТО

В год юбилея снятия блокады городу подарят сирень сортов «Говорит Ленинград» и «Ольга Берггольц»Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздник сирени стал доброй традицией: его проведут вот уже в четвертый раз. Организаторы фестиваля – Ботанический сад, Международное общество сирени и Гильдия парфюмеров.

Павильон Зеленый домик украсят цветущими кустами, а также тюльпанами и нарциссами Фото: Олег ЗОЛОТО

Павильон Зеленый домик украсят цветущими кустами, а также тюльпанами и нарциссамиФото: Олег ЗОЛОТО

В этом году мероприятие посвятят Дню снятия блокады Ленинграда: 27 января исполнилось ровно 75 лет с этого судьбоносного события.

Частью торжественного открытия фестиваля станет ретро-дефиле Фото: Олег ЗОЛОТО

Частью торжественного открытия фестиваля станет ретро-дефилеФото: Олег ЗОЛОТО

– Парфюмеры презентуют духи с нотами сирени, а Международное общество сирени подарит городу сирень сортов «Говорит Ленинград» и «Ольга Берггольц», – сообщают в Ботаническом саду.

Гостей фестиваля обещают угостить мороженым из сирени Фото: Олег ЗОЛОТО

Гостей фестиваля обещают угостить мороженым из сирениФото: Олег ЗОЛОТО

Павильон Зеленый домик украсят цветущими кустами, а также тюльпанами и нарциссами. В оранжереях растения, пережившее блокаду, пометят георгиевскими ленточками.

Праздник сирени стал доброй традицией Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздник сирени стал доброй традициейФото: Олег ЗОЛОТО

Ученые и «коллекционеры сиреневых коллекций» из Москвы, Минска, Уфы и Ольденбурга прочитают лекции об уходе за душистым растением. А историки расскажут моде и стиле в годы войны. Частью торжественного открытия станет ретро-дефиле «Модели сезона 1945 года».

Дни сирени в Ботсаду проведут вот уже в четвертый раз Фото: Олег ЗОЛОТО

Дни сирени в Ботсаду проведут вот уже в четвертый разФото: Олег ЗОЛОТО

Гостей фестиваля обещают угостить мороженым из сирени, десертами в сиреневых тонах и цветочным кофе. На память о фестивале останутся сувениры или собственноручно сделанные парфюмы и икебаны.

Парфюмеры презентуют духи с нотами сирени Фото: Олег ЗОЛОТО

Парфюмеры презентуют духи с нотами сирениФото: Олег ЗОЛОТО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Петербурге сакура зацвела раньше, чем в Японии

Сезон цветения сакуры – настоящее события для жителей Страны восходящего солнца. Японцы специально берут отпуска и семьями идут наслаждаться красотой розово-белых лепестков вишни. Но и в Петербурге можно стать свидетелями этого события. Первая сакура расцвела в Ботаническом саду на Аптекарском острове. Причем раньше, чем в самой Японии! (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дело о «жонглировании» ребенком в Малайзии закрыли
Вслед за Мариинкой «бомбу» подложили в Русский музей
На проспекте Косыгина заметили одинокого филина
Наташа Королева привела Тарзана в загс на Английской набережной
Петербуржцы и туристы устроили массовую фотосессию на льду Невы
Во дворе на Маршала Захарова иномарка сбила девяностолетнюю женщину
С обрушением здания ИТМО разберутся криминалисты центрального аппарата СК
В Некрасовском саду появилось граффити с Егором Летовым, посвященное «льду под ногами»
В воскресенье в центре Петербурга очистят восемнадцать опасных крыш
Петербуржцев предупреждают об одиннадцатиградусном морозе
Петербурженка распорола живот своему брату
На Стасовой подожгли иномарку, припаркованную напротив входа в парадную
Нетрезвый пассажир рейсового автобуса «Петербург – Псков» зарезал попутчика за замечание
Священник, сын которого пострадал в пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин», пожаловался Бастрыкину
На Шкапина 75 спасателей всю ночь тушили дореволюционный дом
В поселке Парголово наледь с крыши повредила школьнице позвоночник
В Петербург приедет глава МЧС России из-за ЧП в университете ИТМО
Движение по мосту Ломоносова перекрыто после обрушения крыши в корпусе ИТМО
4 машины, 1 автобус: В аварии в Ленинградской области пострадали трое несовершеннолетних
«Метрострой» подписал мировое соглашение с Федеральной налоговой службой
В Петербурге мужчина попытался сжечь себя в торговом центре
На трассе «Кола» парочка попалась с крупной партией наркотиков
Спасатели Ленобласти предупреждают о сильном ветре в воскресенье
«Тепленькая пошла»: Прохожие на Невском проспекте попали под горячий ливень