В Ботаническом саду зацвела сирень

17 Февр. 22:01 2019-02-17T22:01:10+03:00

В этом году «Фестиваль сирени» посвятят Дню снятия блокады

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Всеми оттенками сиреневого расцветило Ботанический сад в эти выходные: в главной оранжерее Петербурга зацвела сирень. Насладиться нежными весенними цветами и вдохнуть их восхитительный аромат приглашают 23 и 24 февраля на «Фестивале сирени».

В год юбилея снятия блокады городу подарят сирень сортов «Говорит Ленинград» и «Ольга Берггольц»Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздник сирени стал доброй традицией: его проведут вот уже в четвертый раз. Организаторы фестиваля – Ботанический сад, Международное общество сирени и Гильдия парфюмеров.

Павильон Зеленый домик украсят цветущими кустами, а также тюльпанами и нарциссамиФото: Олег ЗОЛОТО

В этом году мероприятие посвятят Дню снятия блокады Ленинграда: 27 января исполнилось ровно 75 лет с этого судьбоносного события.

Частью торжественного открытия фестиваля станет ретро-дефилеФото: Олег ЗОЛОТО

– Парфюмеры презентуют духи с нотами сирени, а Международное общество сирени подарит городу сирень сортов «Говорит Ленинград» и «Ольга Берггольц», – сообщают в Ботаническом саду.

Гостей фестиваля обещают угостить мороженым из сирениФото: Олег ЗОЛОТО

Павильон Зеленый домик украсят цветущими кустами, а также тюльпанами и нарциссами. В оранжереях растения, пережившее блокаду, пометят георгиевскими ленточками.

Праздник сирени стал доброй традициейФото: Олег ЗОЛОТО

Ученые и «коллекционеры сиреневых коллекций» из Москвы, Минска, Уфы и Ольденбурга прочитают лекции об уходе за душистым растением. А историки расскажут моде и стиле в годы войны. Частью торжественного открытия станет ретро-дефиле «Модели сезона 1945 года».

Дни сирени в Ботсаду проведут вот уже в четвертый разФото: Олег ЗОЛОТО

Гостей фестиваля обещают угостить мороженым из сирени, десертами в сиреневых тонах и цветочным кофе. На память о фестивале останутся сувениры или собственноручно сделанные парфюмы и икебаны.

Парфюмеры презентуют духи с нотами сирениФото: Олег ЗОЛОТО

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ИСТОЧНИК KP.RU