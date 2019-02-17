2019-02-17T19:35:59+03:00
Происшествия

Вслед за Мариинкой «бомбу» подложили в Русский музей

Больницу на Костюшкой «заминировали» во второй раз за сутки, торговый центр на Васильевском – в третий
Анна ПОСЛЯНОВА
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Посетителей на время проверки пришлось выпроводитьПосетителей на время проверки пришлось выпроводитьФото: Александр ГЛУЗ
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«Телефонные террористы» испортили петербуржцам выходные. Вчера по городу прокатилась первая волна «минирований» по телефону и электронной почте: на проверки закрывали несколько торговых центров.

Сегодня, 17 февраля, воображаемые бомбы подложили в четыре торговых центра: «Окей» на Богатырском, «Капитолий» на Коломяжском, «Гулливер» у метро «Старая Деревня» и «Шкиперский молл» на Васильевском. Причем последний закрывали на проверку и в субботу, а в течение воскресенья его «заминировали» дважды.

Не обошли стороной хулиганские сообщения и социальные учреждения. Так, больницу №26 на Костюшко заминировали в шутку днем, а позже, после проверки здания, сообщили, что «ночью все будет серьезно».

Спектакли из-за звонках о бомбах прервали на всех сценах Мариинского театра. А ближе к вечеру сорвали культпоход и посетителям Русского музея: в Михайловский замок пришло электронное письмо о взрывчатке. К счастью, оно оказалось лживым, но посетителей на время проверки пришлось выпроводить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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