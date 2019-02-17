2019-02-17T19:51:09+03:00
Общество

Дело о «жонглировании» ребенком в Малайзии закрыли

Родителям четырехмесячной Серафимы вернули паспорта
Анна ПОСЛЯНОВА
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Медики удостоверились, что Серафима в полном порядке, а потому причин преследовать ее маму и папу не нашлиМедики удостоверились, что Серафима в полном порядке, а потому причин преследовать ее маму и папу не нашлиФото: Скриншот с видео
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Петербуржцы Екатерина и Михаил, которых во время путешествия по Малайзии заподозрили в нарушении прав их собственной дочери – четырехмесячной Серафимы – свободны и могут путешествовать по Азии дальше. Местные власти не стали преследовать супругов из-за «жонглирования» ребенком.

– Все закончилось хорошо, – сообщил «Комсомолке» Михаил. – Обвинений не выдвинули. Дело закрыли. Паспорта вернули. Надеемся, негатив в соцсетях утихнет через несколько дней.

Фруктоеда из Петербурга задержали в Малайзии за то, что «жонглировал» своей полугодовалой дочкой.Видео: Страница пользователя Зейл Чиа Абдулла в «Фейсбуке»

Екатерина и Михаил – фруктоеды, последователи буддистского взгляда на жизнь. Михаил уже восемь лет ходит босиком. Последний год супруги путешествуют по Азии. Во время этого вояжа на свет появилась их дочка. Малышка питается фруктовым молоком, занимается вместе с папой динамической гимнастикой и прекрасно себя чувствует.

2 февраля супруги решили продемонстрировать на улице приемы детской динамической гимнастики. По словам Михаила, один из очевидцев воспринял увиденное как издевательство над ребенком и обратился в полицию. Родителей задержали, у них забрали паспорта. Но так как медики удостоверились, что Серафима в полном порядке, причин преследовать ее маму и папу не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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