2019-02-18T07:51:14+03:00
Общество

Прогноз погоды на 18 февраля в Петербурге: Новая рабочая неделя начнется с похолодания

Утром горожан поджидает мороз, но днем будет уже теплее
Петр КИБЕР
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Петербуржцев с утра в понедельник ждет мороз, а также гололед на дорогах.Петербуржцев с утра в понедельник ждет мороз, а также гололед на дорогах.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Отвыкшие от минусовой температуры петербуржцы вновь смогут почувствовать что февраль – тоже зима. Утром в городе на Неве будет достаточно холодно, но днем выглянет солнце и снова потеплеет.

- 18 февраля в Петербурге ожидается ясная, без осадков погода. Температура воздуха утром -7…-9, днем -1…-3 градуса. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Предупреждают синоптики и о гололеде на дорогах. Автомобилистам стоит быть очень внимательными, ведь растаявшие на выходных снег и лед замерзли за ночь и превратили дороги в каток.

Не стоит расслабляться и завтра. Днем 19 февраля температура снова уйдет в плюсовые значения – до трех градусов тепла, но в ночь будет хоть небольшой, но мороз. И предупреждение сбросить скорость и держать дистанцию окажется крайне актуальным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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