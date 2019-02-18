«Зенит» проведет открытую тренировку перед ответной встречей с «Фенербахче»

СЕГОДНЯ 08:14 2019-02-18T08:14:26+03:00

Обе команды по очереди выйдут на поле «Газпром Арены», а их тренеры дадут пресс-конференцию

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На градуснике минусовая температура, а на календаре февраль, но футбольный сезон уже стартовал. Ни минувшей неделе прошли первые матчи еврокубковых турниров. Увы, петербургский «Зенит» уступил на выезде турецкому «Фенербахче», но шансы в ответной встрече есть.

- В среду, 20 февраля обе команды проведут открытую тренировку на поле «Газпром Арены», - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В 16:30 состоится пресс-конференция Сергея Семака, а в 17:00 на поле выйдут игроки «Зенита». В шесть вечера с журналистами поговорит наставник «Фенербахче» Эрсун Янал, после чего и футболисты клуба из Стамбула также опробуют газон стадиона на Крестовском.

Напомним, что в первой встрече в Турции «Зенит» уступил со счетом 0:1. Чтобы пройти в следующий этап Лиги Европы, петербуржцам надо обыгрывать соперника с разницей в два мяча. Задача сложная, но выполнимая. Матч состоится 21 февраля, начало в 20:55.

ИСТОЧНИК KP.RU