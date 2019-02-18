ИТМО отменил занятия во всех корпусах университета на Ломоносова, 9

СЕГОДНЯ 08:54 2019-02-18T08:56:28+03:00

Все учебные корпуса ИТМО на Ломоносова, 9 закроют на два дня для проверки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В течение двух дней специалисты проведут инспекцию всех зданий ВУЗа

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В понедельник 18 февраля и вторник, 19 февраля, все занятия на факультетах университета ИТМО, расположенных на улице Ломоносова, дом 9 будут отменены. Все четыре корпуса учебного комплекса ВУЗа будут срочно проверены специалистами госстройнадзора.

- Университет ИТМО обратился в Штаб по ликвидации последствий обрушения кровли с просьбой провести, помимо экспертизы корпуса два, в котором произошло обрушение, экспертизы остальных трех корпусов один, три и четыре, - сообщает пресс-служба ИТМО.

В руководстве университета хотят быть уверены, что исторические здания 1871 года постройки безопасны для студентов и преподавателей.

В течение двух дней эксперты должны обследовать все четыре корпуса. На это время все занятия в учебном комплексе ИТМО на Ломоносова, 9 отменены.

Напомним, что вечером 16 февраля в корпусе номер 2 обрушилась часть кровли. Она провалилась внутрь здания, проломив перекрытия с пятого по первый этажи. По предварительной информации. При инциденте никто не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU