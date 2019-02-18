Юрий Шевчук споет в Александринском театре

СЕГОДНЯ 09:31 2019-02-18T09:31:46+03:00

Лидер группы «ДДТ» даст благотворительный концерт, все средства от которого пойдут на лечение онкобольных

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Рок на сцене Александринского театра. Свидетелями такого неординарного события смогут стать зрители концерта лидера прославленной группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Музыкант выйдет на сцену Александринки не просто так, а с благотворительной целью.

- Все вырученные от продажи билетов средства направят людям с онкологическими заболеваниями в фонд AdVita, - пишут «Невские новости».

Кроме самого Шевчука, на сцену выйдут гитарист Алексей Федичев и барабанщик коллектива Артем Мамаев. Само мероприятие намечено на 6 апреля.

Напомним, что родившийся в Уфе Юрий Шевчук еще в молодости переехал в Ленинград, где к его рок-группе «ДДТ» пришла слава. Артист, ставший уже петербуржцем до мозга костей, известен по композициям «Осень», «Не стреляй» и другим. Песни «ДДТ» часто используются в качестве саундтреков к кинофильмам и сериалам.

ИСТОЧНИК KP.RU