Юрий Шевчук споет в Александринском театре
Рок на сцене Александринского театра. Свидетелями такого неординарного события смогут стать зрители концерта лидера прославленной группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Музыкант выйдет на сцену Александринки не просто так, а с благотворительной целью.
- Все вырученные от продажи билетов средства направят людям с онкологическими заболеваниями в фонд AdVita, - пишут «Невские новости».
Кроме самого Шевчука, на сцену выйдут гитарист Алексей Федичев и барабанщик коллектива Артем Мамаев. Само мероприятие намечено на 6 апреля.
Напомним, что родившийся в Уфе Юрий Шевчук еще в молодости переехал в Ленинград, где к его рок-группе «ДДТ» пришла слава. Артист, ставший уже петербуржцем до мозга костей, известен по композициям «Осень», «Не стреляй» и другим. Песни «ДДТ» часто используются в качестве саундтреков к кинофильмам и сериалам.
ИСТОЧНИК KP.RU