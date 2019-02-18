Утром 18 февраля в Петербурге началась новая волна ложных минирований
Очередное ложное минирование, или же учебная тревога – гадают жители Суздальского проспекта, чьи окна выходят на здание школы (она же лицей) номер 144. Пришедшие на учебу школьники уже с утра вновь оказались на улице.
- Эвакуация лицея 144 с самого утра, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Причины, по которым учеников вывели из здания, пока неизвестны. Телефоны в лицее не отвечают.
Вполне возможно, что сегодня продолжилась волна ложных минирований, которая прокатилась по Петербургу накануне. Уже эвакуированы Экспофорум, Елизаветинская больница, 2-я городская, управление «Пассажиравтотранса».
Напомним, что в воскресенье из-за ложных электронных писем были эвакуированы несколько торговых центров, а также прерван спектакль в Мариинском театре. А в больницу на улице Костюшко сообщения о заложенной бомбе поступали дважды. Образ раза здание проверяли кинологи с собаками. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU