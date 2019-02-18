Полиция проверяет сообщение о похищении ребенка кредиторами
Полиция Всеволожского района Ленинградской области разбирается в странной ситуации с возможным похищением младенца. С таким заявлением накануне в правоохранительные органы обратилась 40-летняя местная жительница.
- Она сообщила, что днем 17 февраля к ней в дом в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области пришли знакомые женщины 68 и 39 лет и потребовали возврата долга, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
После того, как должница не смогла отдать деньги из-за их полного отсутствия, женщины, якобы, забрали ее десятимесячную дочь. Позднее «похитительницы» привезли ребенка в полицию, и уже стражи порядка вернули 10-месячную малышку матери.
Сейчас сотрудники правоохранительных разбираются в странной и запутанной ситуации. По итогу проверки будет дана правовая оценка и, если потребуется, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU