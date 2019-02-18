Полиция проверяет сообщение о похищении ребенка кредиторами

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-18T10:28:08+03:00

В Ленинградской области за долги, якобы, забрали и вернули 10-месячного ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заявление о том, что ее десятимесячную дочку забрали за долги две женщины, подала 40-летняя жительница Ленобласти

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Полиция Всеволожского района Ленинградской области разбирается в странной ситуации с возможным похищением младенца. С таким заявлением накануне в правоохранительные органы обратилась 40-летняя местная жительница.

- Она сообщила, что днем 17 февраля к ней в дом в деревне Старая Всеволожского района Ленинградской области пришли знакомые женщины 68 и 39 лет и потребовали возврата долга, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После того, как должница не смогла отдать деньги из-за их полного отсутствия, женщины, якобы, забрали ее десятимесячную дочь. Позднее «похитительницы» привезли ребенка в полицию, и уже стражи порядка вернули 10-месячную малышку матери.

Сейчас сотрудники правоохранительных разбираются в странной и запутанной ситуации. По итогу проверки будет дана правовая оценка и, если потребуется, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU