2019-02-18T11:34:50+03:00
Общество

Милонов просит провести референдум по вопросу «засолки» улиц

Депутат уверен, что большинство горожан против реагентов на дорогах
Анна ПОСЛЯНОВА
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Парламентарий уверен, что коммунальщики должны искать реагентам альтернативу, а не «идти по легкому пути»Парламентарий уверен, что коммунальщики должны искать реагентам альтернативу, а не «идти по легкому пути»Фото: Олег ЗОЛОТО
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Самый энергичный депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил обращение врио губернатора Петербурга Александру Беглову. В нем законотворец просит чиновника не возвращать в обиход для борьбы со снегом и льдом соль.

– Безусловно, соль значительно ускоряет и упрощает работу коммунальных служб при уборке города от зимних осадков и льда, – пишет Милонов. – Но такая практика имеет значительные недостатки. Помимо вреда экологии, который несет в себе соль, страдают и горожане: обувь, одежда и, самое главное, здоровье петербуржцев подвергаются опасности.

Парламентарий уверен, что коммунальщики должны искать реагентам альтернативу, а не «идти по легкому пути». Ведь, несмотря на особо снежную зиму, «большинство горожан не хотело бы вновь увидеть родные улицы в соляных лужах».

– Надо спросить петербуржцев, хотят ли они соли на улицах или нет, – считает Виталий Валентинович. – Это можно узнать при помощи интерактивного официального голосования или же путем общегородского референдума. Его можно совместить с ближайшими выборами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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