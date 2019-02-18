Милонов просит провести референдум по вопросу «засолки» улиц

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-18T11:34:50+03:00

Парламентарий уверен, что коммунальщики должны искать реагентам альтернативу, а не «идти по легкому пути» Фото: Олег ЗОЛОТО

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Самый энергичный депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил обращение врио губернатора Петербурга Александру Беглову. В нем законотворец просит чиновника не возвращать в обиход для борьбы со снегом и льдом соль.

– Безусловно, соль значительно ускоряет и упрощает работу коммунальных служб при уборке города от зимних осадков и льда, – пишет Милонов. – Но такая практика имеет значительные недостатки. Помимо вреда экологии, который несет в себе соль, страдают и горожане: обувь, одежда и, самое главное, здоровье петербуржцев подвергаются опасности.

Парламентарий уверен, что коммунальщики должны искать реагентам альтернативу, а не «идти по легкому пути». Ведь, несмотря на особо снежную зиму, «большинство горожан не хотело бы вновь увидеть родные улицы в соляных лужах».

– Надо спросить петербуржцев, хотят ли они соли на улицах или нет, – считает Виталий Валентинович. – Это можно узнать при помощи интерактивного официального голосования или же путем общегородского референдума. Его можно совместить с ближайшими выборами.

ИСТОЧНИК KP.RU