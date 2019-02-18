Суд продолжит рассматривать иск фристайлистки Комиссаровой к испанской клинике

СЕГОДНЯ 12:18 2019-02-18T12:18:38+03:00

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Слушания по делу спортсменки Марии Комиссаровой (в замужестве Чаадаевой) продолжатся сегодня в Невском районном суде Северной столицы. На заседание будут допущены сама Комиссарова, а также несколько свидетелей по делу.

- 18 февраля в понедельник состоится очередное заседание по делу Марии Комиссаровой. Заседание начнётся в 14:00, - сообщил «КП-Петербург» представитель спортсменки.

Ожидается, что сегодня суд рассмотрит несколько ходатайств сторон, а также будет обсужден ряд технических моментов и вопросов по делу. При этом окончательный вердикт ранее марта-апреля ждать не стоит, так как процесс не самый простой.

Напомним, что фристайлистка Мария Комиссарова получила травму позвоночника во время тренировки в 2014 году. После инцидента она оказалась прикована к инвалидной коляске. С 2015 по 2016 год спортсменка проходила курс терапии в клинике доктора Блюма в Испании, где надеялась встать на ноги. Однако результата лечение не дало. Позднее спортсменка подала в суд на клинику. Сумма требования – 51 миллион рублей плюс 5 миллионов компенсации морального вреда.

Сами врачи заявляют, что не обещали полного выздоровления, а оказывали реабилитационные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU