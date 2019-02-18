В день матча «Зенит» - «Фенербахче» метро будет работать дольше

СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-18T13:06:17+03:00

Три станции метро будут работать до часа ночи в день матча "Зенита" с "Фенербахче". Фото: Артем КИЛЬКИН

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До часа ночи с 21 на 22 февраля будет продлена работа трех станций петербургского метрополитена, расположенных вблизи стадиона на Крестовском острове. «Беговая», «Новокрестовская» и «Крестовский остров» должны принять болельщиков после матча «Зенита» «Фенербахче».

- С целью обеспечения массовых перевозок после окончания футбольного матча 1/16 финала Лиги Европы, который состоится на стадионе «Газпром Арена», - сообщает пресс-слу3жба петербургской подземки.

Начало игры намечено на 21:00 по местному времени, а финальный свисток, при условии отсутствия дополнительного времени и серии пенальти должен прозвучать около одиннадцати вечера. Однако же если матч затянется на экстра-таймы, то матч завершится за полночь.

Напомним, что в первой встрече в Турции сине-бело-голубые уступили со счетом 0:1, поэтому для выхода в 1/8 Лиги Европы им надо обыгрывать «Фенербахче» с разницей в два мяча. В случае счета 1:0 в пользу «Зенита» будет назначено дополнительное время.

ИСТОЧНИК KP.RU