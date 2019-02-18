Спасатели закончили обследование завалов в здании ИТМО, жертв не нашли

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-18T13:15:55+03:00

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Третий день продолжают работать сотрудники МЧС на месте обрушения здания Университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге. В понедельник, 18 февраля, сообщили, что осмотр завалов завершен.

- Кинологи с собаками обследовали все здание, каждый миллиметр, никого из людей под завалами не обнаружили, - сообщили «Комсомольской правде» -Петербург в пресс-службе ГУ МЧС по городу. – Кроме того, уточнен список людей, которые были в тот день в здании, все они вышли на связь, никто не пострадал, жертв нет.

В службе так же сообщили, что в скором времени приступят к разбору завалов. Точные сроки окончания этих работ пока неясны. К корпусу подогнали тяжелую технику, однако сложность состоит в том, что отверстие в крыше небольшое, вся операция может занять много времени. Напомним, общая площадь разрушения около 1000 квадратных метров, рухнул потолок с 5 до 2 этажа, сломаны перекрытия, разрушены лестницы.

Для устойчивости здания сотрудники МЧС установили 60 подпорных стенок, толстые металлические трубы держат всю конструкцию.

В ИТМО рассказали, что ЧП радикально учебный процесс жизнь не изменило. Занятия перенесли в другие корпуса. Площадка на Ломоносова пока закрыта на два дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU