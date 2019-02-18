В Репино 14-летняя школьница родила от официанта гостиницы

СЕГОДНЯ 13:54 2019-02-18T13:54:22+03:00

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Не самую простую задачу придется решить следователям, прокурорам, а также судье, которым предстоит разобраться в истории с родившей 14-летней школьницей. Отцу ребенка грозит реальное наказание, но сам молодой человек от следствия не скрывается и всячески заботится о малыше.

- В августе 2017 года 22-летний официант ресторана гостиницы соблазнил девушку 2003 года рождения, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На тот момент девочке-подростку не было и 14 лет. Впрочем, сама школьница претензий к молодому человеку не имела и в полицию не пошла. Более того, она забеременела и весной 2018 года родила ребенка. Отец малыша никуда не делся, что часто бывает, а взял на себя содержания семьи.

Но родившая школьница – явление не такое частое, поэтому вскоре информация дошла до правоохранительных органов. Заботится отец о малыше, или нет, а закон он нарушил. На мужчину завели уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Пока он находится под подпиской о невыезде, но в случае обвинительного вердикта ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU