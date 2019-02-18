2019-02-18T14:31:21+03:00
Общество

Две школьницы, пострадавшие от падения льда, выписаны из больницы

Еще одна девочка продолжает лечиться после серьезных травм
Петр КИБЕР
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Две школьницы, пострадавшие от падения снега и льда, выписаны из больницы.Две школьницы, пострадавшие от падения снега и льда, выписаны из больницы.Фото: Алексей ФОКИН
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Две девушки, 15 и 13 лет, получившие травмы при падении снега и наледи с крыш, выписаны из больницы домой. Медики уверены, что из жизни ничего не угрожает. Еще одна девочка, попавшая в реанимацию, остается в стационаре.

- 11 февраля 9-летняя школьница, получила травмы головы в результате падения льда на Загородном проспекте, в тяжелом состоянии. У ребенка диагностировано сотрясение мозга и перелом лицевых костей. От прогнозов относительно последствий травмы медики пока воздерживаются, - сообщает пресс-служба детского омбудсмена Петербурга.

А вот 15-летней девушке повезло больше. В тот же день на нее свалился снег со здания Военно-морской академии. У подростка оказалось повреждено плечо, рука, а также медики зафиксировали сотрясение мозга. В ближайшее время пострадавшей надо сделать МРТ, но уже в поликлинике.

Другая школьница возрастом 13 лет, на которую в выходные в поселке Парголово свалился спрессованный снег, также уже дома. Врачи подозревали у нее компрессионный перелом позвоночника, но все обошлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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