Петербуржцы смогут жаловаться на снег и сосульки через мобильное приложение

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-18T14:36:47+03:00

Пожаловаться на плохую уборку снега и на опасные сосульки в Петербурге можно будет через мобильное приложение Фото: Артем КИЛЬКИН

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Снежная зима 2019 года создала множество проблем в Петербурге: дворы завалены сугробами, с крыш свисают сосульки, а автомобилисты стараются не выезжать в центр, потому что в городе очень сложно с парковками. Для того чтобы оперативно выявлять плохую уборку снега и наледи, правительство Северной столицы решило использовать современные технологии, с помощью которых сами жители Петербурга смогут сообщать о проблемах в городе.

- Специалисты ГАТИ и комитета по информации и связи работают над мобильным приложением, с помощью которого жители Петербурга смогут сообщать о плохой уборке снега, пожаловаться на свисающие с крыш сосульки и наледи на дорогах, - рассказали в Смольном.

Изначально планировалось, что приложение будет предназначено для специалистов инспекции, однако правительство города приняло решение, что участие и помощь петербуржцев в выявлении проблемных участков станет очень полезным.

Уже сейчас сотрудники инспекции постоянно фиксируют на фото и видео различные административные правонарушения. С февраля 2019 года имеющийся опыт начнут использоваться и для контроля уборки. Выявлять нарушения, в том числе наледь и снег на кровлях нежилых домов будут с помощью летательных беспилотников, с помощью которых можно будет легко осмотреть все крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU