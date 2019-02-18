В Петербурге за четыре миллиона продают «Мерседес» из сериала «Мажор»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-18T14:49:00+03:00

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Всего четыре миллиона рублей, и вы сможете стать обладателем уникального автомобиля. Нет, сам внедорожник хоть и дорогой, но обычный, зато на нем ездил сам Павел Прилучный – главная звезда сериала «Мажор».

- Специально для поклонников сериала! Именно этот автомобиль принимал участие в съёмках второго сезона, а точнее был в «главной роли». За рулём именно этого «гелика» вы видели главного героя! – говорится в объявлении о продаже.

По заверению нынешнего владельца, машина находится в идеальном состоянии, во время прошла все регламентные работы по техобслуживанию и полностью готова к эксплуатации.

Куплен черный, как и полагается, «Мерседес» был в 2015 году в автосалоне, с того момента джип пробежал 70 тысяч километров и все время находился в руках одного заботливого хозяина. Стоимость авто – 3 999 000 рублей.

Напомним, что сериал «Мажор» вышел на экраны в 2014 году. Второй и третий сезоны снимались в городе на Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU