Петербург возглавил топ городов для путешествия на 23 февраля

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-18T15:02:33+03:00

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На прошлой неделе влюбленные парочки отмечали 14 февраля. Многие из них выбрали именно Петербург для того, чтобы провести романтическое свидание. Впереди еще один праздник – День защитника Отечества. И вновь Северная столица возглавила топ самых популярных городов для путешествий на 23 февраля среди туристов.

- Петербург стал самым популярным направлением у жителей России для празднования Дня защитника Отечества. В этот день в городе-герое состоится торжественный салют, - говорят данные исследования российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В 2019 году 23 февраля выпадает на субботу. Поэтому жители России, которые любят путешествовать, выбирают, какой бы город посетить, чтобы выходные прошли запоминающиеся.

Звание Город-Герой Петербург, а тогда еще Ленинград, получил приказом Сталина 1 мая 1945 года. Спустя 20 лет город был награжден «Золотой Звездой» за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися Ленинграда в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU