Петербург возглавил топ городов для путешествия на 23 февраля
На прошлой неделе влюбленные парочки отмечали 14 февраля. Многие из них выбрали именно Петербург для того, чтобы провести романтическое свидание. Впереди еще один праздник – День защитника Отечества. И вновь Северная столица возглавила топ самых популярных городов для путешествий на 23 февраля среди туристов.
- Петербург стал самым популярным направлением у жителей России для празднования Дня защитника Отечества. В этот день в городе-герое состоится торжественный салют, - говорят данные исследования российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
В 2019 году 23 февраля выпадает на субботу. Поэтому жители России, которые любят путешествовать, выбирают, какой бы город посетить, чтобы выходные прошли запоминающиеся.
Звание Город-Герой Петербург, а тогда еще Ленинград, получил приказом Сталина 1 мая 1945 года. Спустя 20 лет город был награжден «Золотой Звездой» за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися Ленинграда в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
ИСТОЧНИК KP.RU