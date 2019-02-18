2019-02-18T15:24:56+03:00
Происшествия

Полиция со стрельбой задержала пьяного водителя

По ходу погони уходивший от преследования водитель повредил несколько автомобилей
Петр КИБЕР
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В Петербурге полиция со стрельбой задерживала нарушителя. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге полиция со стрельбой задерживала нарушителя. Фото: vk.com/spb_today
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Настоящая погоня, как в американском блокбастере, развернулась ранним утром 18 февраля на улицах Московского района Петербурга. Со свистом резины и ударами о припаркованные авто от полиции уходил белый «Форд Фокус».

- Около 5:00 на Лиговском проспекте экипажем ДПС был замечен автомобиль, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На требования сотрудников полиции остановиться шофер иномарки лишь прибавил газ. Инспектора вызвали по рации подкрепление и вскоре за беглым «Фокусом» гнались уже несколько машин с мигалками. Поняв, что просто так нарушителя не остановить, полицейские решили стрелять по колесам.

В итоге, на Московском проспекте «Форд» остановился. За рулем оказался 29-летний петербуржец, пребывавший в состоянии сильного алкогольного опьянения. Только за это приключение в отношении него составили 19 протоколов. Права у него заберут уже в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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